Von der Leyen, multe all’auto? ‘Serve equità e flessibilità’

agenzia

Volontà di dare risposte nell'ambito di settimane

BRUXELLES, 29 GEN – “Deve esserci equità nel sistema perché alcuni hanno investito, già e hanno avuto successo nel soddisfare gli obiettivi, ma anche, la quantità di flessibilità e pragmatismo necessari di cui abbiamo bisogno per risolvere questo problema complesso”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen interpellata in conferenza stampa se dia garanzie al comparto auto che non dovranno pagare le multe previste dalle legislazioni in corso. “E’ un problema che non dovresti solo guardare singolarmente, ma lo guardiamo nel pacchetto che abbiamo sul tavolo. Questo è l’obiettivo” del dialogo sull’automotive. “Molto importante è anche la velocità chiara perché, naturalmente, certe aspettative devono essere soddisfatte o le incertezze devono essere escluse. E quindi è più una questione di settimane che di mesi di cui stiamo parlando”.

