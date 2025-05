Von der Leyen, Putin vuole imporre a Kiev l’inaccettabile

agenzia

'Rafforzare la posizione dell'Ucraina per una pace giusta'

BRUXELLES, 07 MAG – “Abbiamo visto tutti come negozia la Russia. Bombarda. Intimidisce. Seppellisce le promesse sotto le macerie. Putin vuole costringere l’Ucraina ad accettare l’inaccettabile”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Una pace giusta e duratura, che garantisca la sovranità dell’Ucraina, ne rispetti l’integrità territoriale e ne sostenga le aspirazioni europee. Questo è il bivio che ci troviamo di fronte. E per l’Europa la posta in gioco è enorme. Quindi dobbiamo fare del nostro meglio per rafforzare la posizione dell’Ucraina”, ha sottolineato.

