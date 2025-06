Von der Leyen sente Trump su Iran, Ucraina e dazi

agenzia

'Impegno ad accordo commerciale entro il 9 luglio'

BRUXELLES, 14 GIU – “Ottima telefonata con il Presidente Trump in vista del Vertice del G7. Abbiamo discusso della situazione geopolitica tesa in Medio Oriente e della necessità di uno stretto coordinamento dell’impatto sui mercati energetici. Abbiamo anche discusso della situazione in Ucraina, dell’imperativo di un cessate il fuoco e della necessità di mantenere la pressione sulla Russia. Infine, abbiamo fatto il punto sui colloqui commerciali in corso. Ho ribadito il nostro impegno a raggiungere un buon accordo prima del 9 luglio”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

