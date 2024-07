Von der Leyen, ‘serve un’Ue forte, destino dipende da noi’

agenzia

La presidente in Aula: 'Siamo dinnanzi ad una scelta decisiva'

STRASBURGO, 18 LUG – “Le scelte definiscono il destino e in un mondo pieno di avversità il destino dipende da ciò che faremo ora. L’Europa è dinnanzi ad una scelta decisiva che definirà la nostra posizione nel mondo nel prossimo quinquennio. L’Europa non può controllare dittatori e demagoghi nel mondo ma può scegliere di tutelare la nostra democrazia”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso di candidatura alla presidenza della Commissione alla Plenaria dell’Eurocamera sottolineando la necessità di una scelta per una “Europa forte”.

