Von der Leyen, ‘settimana prossima cruciale per l’Ucraina’

'Con Usa vogliamo pace giusta, dobbiamo spingere'

ROMA, 18 MAG – “Ciò che ci unisce è che vogliamo una pace giusta e duratura per l’Ucraina. Sappiamo quanto siete impegnati per la fine della guerra e vi ringrazio per questo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rivolgendosi a JD Vance in apertura del trilaterale col vicepresidente Usa e Giorgia Meloni a Roma. “Ciò che è importante ora è certamente spingere, le cose vanno avanti e credo che la prossima settimana sarà cruciale su questo”, ha aggiunto.

