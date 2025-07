Von der Leyen,’alleanza con Paesi Cptpp per riformare Wto’

agenzia

La presidente a Tokyo: 'Difendere e plasmare il libero scambio'

BRUXELLES, 23 LUG – “Crediamo nella competitività globale e che porti vantaggi per tutti. Per questo l’Europa sta intensificando la cooperazione con i paesi firmatari del Cptpp non solo per difendere il libero scambio, ma anche per plasmarlo. L’Ue e i Paesi firmatari del Cptpp possono guidare una riforma significativa del Wto, in modo che le regole del commercio globale riflettano le sfide odierne e i rischi futuri”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Tokyo al termine del vertice Ue-Giappone. Il Cptpp riunisce dodici Paesi, tra cui Australia, Canada, Giappone, Messico, Singapore e Regno Unito.

