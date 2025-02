Voto di scambio, arrestato deputato regionale siciliano

agenzia

E' Castiglione, capogruppo del movimento Popolari e autonomisti

CATANIA, 24 FEB – C’è il deputato regionale siciliano Giuseppe Castiglione, capogruppo del movimento Popolari e autonomisti, tra i destinatari del provvedimento cautelare dell’operazione Mercurio dei Ros contro Cosa nostra etnea coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Eletto nel novembre del 2022 ha ricoperto ruoli in commissione regionale Antimafia e nelle commissioni Affari istituzionali e Attività produttive. Prima di essere eletto all’Ars era stato eletto al consiglio comunale di Catania, di cui era presidente d’Aula. Con l’operazione Mercurio il Raggruppamento operativo speciale dell’Arma sta eseguendo un provvedimento cautelare nei confronti di 19 indagati. Nei loro confronti è stata emessa un’ordinanza dal gip etneo, su richiesta della locale Procura distrettuale, che ipotizza a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico mafioso. Contestualmente alle misure cautelari, nell’ambito della stessa operazione denominata ‘Mercurio’, è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo di aziende e beni per un valore di un milione di euro. Il provvedimento è eseguito dal Ros con il supporto in fase esecutiva del Comando provinciale Carabinieri di Catania, dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e del XII nucleo elicotteri dell’Arma.

