Vucic accusa malore negli Usa e rientra a Belgrado

agenzia

Il presidente serbo contava di incontrare Trump in Florida

BELGRADO, 03 MAG – Il presidente serbo Aleksandar Vucic, da due giorni in visita negli Stati Uniti dove contava di incontrare il presidente Donald Trump, ha accusato un malore e dopo un consulto con i medici ha deciso di far ritorno a Belgrado. Nel darne notizia, i media riferiscono che Vucic, che si trovava in Florida, si è sentito male dopo aver incontrato alcuni esponenti del Congresso Usa e diversi imprenditori serbi attivi negli Stati Uniti. Con lui c’erano il ministro delle finanze Sinisa Mali e la sua addetta stampa Suzana Vasiljevic. Non sono stati forniti particolari sulla natura del malore accusato da Vucic, che è in volo verso la Serbia.

