vVARDIS annuncia un finanziamento di 35 milioni di dollari con OrbiMed, investitore globale nel settore sanitario, per lanciare Curodont™, un innovativo trattamento senza trapano per la carie iniziale

– ZUG, SVIZZERA – EQS Newswire – 12 febbraio 2025 – vVARDIS, azienda svizzera in forte crescita nel settore dentale, e OrbiMed, una delle principali società di investimento nel settore sanitario, hanno annunciato oggi la chiusura di un finanziamento di 35 milioni di dollari. Il capitale sosterrà le iniziative di crescita dell’azienda e la sua espansione commerciale a livello globale. vVARDIS è un’azienda che sviluppa e produce prodotti dentali innovativi sotto il marchio Curodont™, tra cui il suo rivoluzionario trattamento contro la carie iniziale che non richiede l’uso del trapano. Ad oggi, la carie rimane la malattia numero uno al mondo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La rapida espansione delle vendite dello scorso anno, inizialmente concentrata negli Stati Uniti, ha già portato migliaia di cliniche dentali a utilizzare il prodotto con oltre 300.000 denti trattati nel 2024. La tecnologia di vVARDIS è già stata introdotta come nuovo standard di cura per il trattamento della carie iniziale nelle lezioni di rinomate università negli Stati Uniti e in Europa.

La partnership tra OrbiMed e vVARDIS si basa sulla visione condivisa di creare un leader di prodotti dentali innovativi negli Stati Uniti e a livello globale. Con il crescente focus del mercato da cure invasive a non invasive e con la rapida adozione dell’intelligenza artificiale per la diagnosi delle carie iniziali, i prodotti vVARDIS sono allineati alle tendenze di mercato. Questi prodotti innovativi consentono agli studi dentistici di trattare la carie iniziale in 5-10 minuti, facendo risparmiare ore di trattamento a dentisti e pazienti.

“Siamo certi che vVARDIS abbia le conoscenze scientifiche e le capacità per diventare un punto di riferimento globale nel mercato dentale. Con le sue formule brevettate e i suoi prodotti Curodont™, l’azienda è posizionata per crescere rapidamente in questo mercato, fornendo un’opzione di trattamento senza trapano per la carie iniziale. L’ambizione di crescita dell’azienda e la sua attenzione nel fornire soluzioni innovative nel mercato dentale a livello globale sono al centro della nostra strategia di investimento”, ha dichiarato Matthew Rizzo, General Partner di OrbiMed.

“Siamo entusiaste della partnership con OrbiMed. Il finanziamento e le competenze che apportano aumenteranno le nostre capacità di servire al meglio i professionisti del settore dentale e i pazienti, e di poter realizzare la nostra visione di creare un mondo in cui il trattamento della carie sia indolore, rigenerativo e accessibile a tutti. Come dentiste, siamo entusiaste di poter finalmente offrire una soluzione alla carie in fase iniziale senza trapano, che i professionisti del settore dentale hanno atteso per decenni. Curodont™ ha il potenziale per ampliare la gamma di opzioni offerte dagli studi dentistici, permettendo loro di migliorare la cura dei pazienti”, hanno commentato le dottoresse Haley e Goly Abivardi, fondatrici e co-amministratrici delegate di vVARDIS.

William Blair & Company ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo per vVARDIS, mentre McGuireWoods e Rüd Winkler in qualità di consulenti legali.

Informazioni su Curodont™

I prodotti Curodont™ sono soluzioni esclusive di vVARDIS per il trattamento delle carie iniziali, che sono i segni subclinici della malattia numero uno al mondo, e permettono un approccio non chirurgico, non invasivo e senza trapano nello studio dentistico. È ampiamente riconosciuto che una cattiva salute orale può influire sulla salute generale e che la carie non trattata può persino portare a malattie potenzialmente letali1. Quasi l’80% dei pazienti presenta carie iniziali 2 e ad oggi la maggior parte lascia lo studio dentistico senza ricevere trattamento, rischiando malattie più gravi. Con Curodont™, il team odontoiatrico può trattare la carie iniziale in modo non invasivo e senza trapano nello stesso appuntamento, invece di adottare il classico approccio “aspettiamo e vediamo”. Curodont™ consente ai professionisti del settore dentale di trattare la carie tempestivamente, contribuendo a preservare la struttura naturale del dente.

1.Liu J et al. Int J Epidemiol. 2022;51:1291-1303 | 2.Jacobsen ID et al. Eur Arch Paediatr Dent 2019;20:73-78|

Informazioni su vVARDIS AG

vVARDIS è un’innovativa società svizzera che opera nel settore sanitario con sede a Zug, in Svizzera, e che offre soluzioni biomimetiche rivoluzionarie e non invasive per i professionisti del settore dentale sotto il marchio Curodont™. Fondata dalle dottoresse Haley e Goly Abivardi, dentiste svizzere, innovatrici e imprenditrici pluripremiate, vVARDIS è il risultato di oltre 25 anni di ricerca scientifica, che si uniscono alla volontà delle sue fondatrici di migliorare la qualità di vita delle persone, in particolare quelle più svantaggiate.

La missione di vVARDIS è quella di permettere l’accesso ai più innovativi approcci di standard terapeutici in odontoiatria con lo scopo di migliorare la salute orale, che è alla base della salute generale. La scienza di vVARDIS è supportata da 25 anni di ricerca e da più di 200 pubblicazioni scientifiche, tra cui metanalisi, studi clinici sottoposti a revisione paritaria e uno studio di lungo termine basato su real-world evidence anch’esso sottoposto a revisione paritaria, con centinaia di migliaia di pazienti trattati con successo.

