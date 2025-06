Wafa, 22 palestinesi morti in raid e scontri con Israele

agenzia

In diverse zone della Striscia di Gaza

ROMA, 07 GIU – Ventidue persone sono rimaste uccise nelle prime ore di oggi in bombardamenti e scontri a fuoco con israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa. Sono 12 le vittime e più di 40 i feriti nel bombardamento che ha colpito tende per sfollati a ovest di Khan Yunis, tra cui quattro membri di una famiglia, padre, madre e i loro due figli. Sette le vittime di un bombardamento su un’abitazione che ospitava sfollati a ovest della città di Gaza. Cinque persone sono morte e altre sono rimaste ferite negli scontri a fuoco dell’esercito israeliano nei pressi di un centro di soccorso a ovest di Rafah.

