Wafa, 31 morti a Gaza dall’alba, 3 in cerca aiuti

agenzia

Tre bimbi uccisi in raid a sud ovest di Gaza City

ROMA, 04 SET – Fonti mediche di Gaza hanno detto a Wafa che 31 civili, tra cui tre persone che cercavano aiuto a sud di Khan Yunis, sono stati uccisi dall’alba di oggi dai bombardamenti e dagli spari israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. A Gaza 7 membri di una famiglia sono stati uccisi nella loro tenda nel campo profughi di Nuseirat. Tre civili sono stati uccisi nel bombardamento israeliano di una casa nel quartiere di Al-Sabra a Gaza City. Quattro palestinesi, tra cui tre bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti quando un attacco aereo israeliano ha bombardato una tenda a sud-ovest di Gaza City.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA