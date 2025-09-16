Wafa, 38 morti in raid sulla Striscia, di cui 14 a Gaza City

agenzia

Lo riferiscono fonti mediche palestinesi

ROMA, 16 SET – Fonti mediche palestinesi hanno annunciato che 38 palestinesi sono stati uccisi dagli spari e dai bombardamenti delle forze israeliane in varie zone della Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, precisando che tra questi almeno 14 sono stati uccisi a Gaza City dove l’esercito israeliano ha preso di mira un’area residenziale nel nordovest della città.

