Wafa, almeno 13 morti negli attacchi aerei a Gaza City

agenzia

'21 uccisi in tutta la Striscia, anche un bambino a Khan Yunis'

ROMA, 06 SET – E’ salito a 21 morti, di cui 13 a Gaza City, il bilancio dei morti negli attacchi a Gaza dall’alba. Lo scrive la Wafa citando fonti mediche. Secondo quanto riferito, otto persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un’abitazione nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza City. Un bambino palestinese è stato ucciso, e altri sono rimasti feriti, in un raid su un veicolo a Khan Yunis.

