Wafa, ‘dall’alba 36 morti nei raid dell’Idf a Gaza’

agenzia

Al Jazeera, 'sterminata una famiglia di 14 persone ad Al-Tuwam'

ROMA, 12 SET – Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti dall’alba nei bombardamenti dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti mediche hanno riferito che, in uno degli attacchi più letali, 14 civili sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un’abitazione nella zona di Al-Tuwam, a nord di Gaza City. Secondo al-Jazeera i 14 morti sarebbero tutti membri della stessa famiglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA