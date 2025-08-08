Wafa, diversi raid di Israele in Cisgiordania

agenzia

Anche con l'ausilio di corazzati

ROMA, 08 AGO – I soldati israeliani hanno compiuto diversi raid in Cisgiordania, anche con l’ausilio dei corazzati. L’agenzia palestinese Wafa riferisce di un attacco nel villaggio di Tayasir, dove è stato preso di mira anche un centro commerciale. Pattugliamenti e posti di blocco invece nel villaggio di Kafr Qaddum e in quello di Dahr al-Abed, dove sarebbero stati distrutti numerosi alberi di olive.

