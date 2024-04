Wafa, ‘due palestinesi uccisi da Israele in Cisgiordania’

agenzia

Nel campo profughi di al Fara vicino Nablus

TEL AVIV, 12 APR – Due palestinesi sono stati uccisi durante scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di al-Fara a Tubas (vicino Nablus) in Cisgiordania. Lo ha riferito – con fonti della Mezzaluna Rossa – l’agenzia Wafa che ha identificato uno dei due uccisi in Muhammad Issam Shahmawi mentre del secondo non si ha ancora il nome. L’esercito israeliano non ha ancora dato la sua versione.

