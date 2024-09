agenzia

S 500 perde lo 0,09%

NEW YORK, 16 SET – Wall Street apre in altalena in attesa della Fed che, mercoledì annuncerà le sue decisioni di politica monetaria. Il Dow Jones sale dello 0,49% a 41.602,08 punti, il Nasdaq perde lo 0,71% a 17.557,04 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,09% a 5.686,00 punti.

