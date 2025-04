agenzia

S 500 perde l'1%

NEW YORK, 02 APR – Wall Street apre in calo in attesa dell’annuncio di Donald Trump sui dazi. Il Dow Jones perde lo 0,82% a 41.633,74 punti, il Nasdaq cede l’1,46% a 17.195,51 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l’1% a 5.576,80 punti.

