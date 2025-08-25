Wall Street chiude negativa, Dj -0,77%, Nasdaq -0,22%

agenzia

S500 -0,43%

WASHINGTON, 25 AGO – Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones lascia lo 0,77% a 45.282,47 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 21.449,29 punti e lo S500 perde lo 0,43% 6.439,32 punti. Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro è scambiato a 147,83 yen, 0,7435 sterline e 0,8069 franchi svizzeri. L’euro è scambiato a 1,1611 dollari dopo la chiusura di Wall Street. La moneta unica perde lo 0,96% verso il biglietto verde.

