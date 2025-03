Waltz, i colloqui con Kiev stanno facendo progressi

agenzia

Consigliere per la sicurezza con Rubio in pausa incontro

ROMA, 11 MAR – I colloqui con la delegazione ucraina “stanno facendo progressi”. Lo ha detto alla Cnn il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Mike Waltz, intercettato insieme a Marc Rubio nella hall dell’hotel Ritz-Carlton di Gedda, in Arabia Saudita, dove sono in corso colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini. Rubio e Waltz sono poi entrati in ascensore mentre la riunione è giunta ormai alla quarta ora.

