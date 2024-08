Walz, ‘Harris lotta per il popolo americano’

agenzia

'La aiuterò a diventare presidente degli Stati Uniti'

WASHINGTON, 06 AGO – “Non potrei essere più orgoglioso di essere il candidato vice presidente e aiuterò Kamala Harris il prossimo presidente degli Stati Uniti”. Lo ha detto Tim Walz a Filadelfia ringraziando la candidata per aver “riportato la gioia”. “Dal suo primo giorno come procuratrice distrettuale e poi generale della California, come senatrice e poi come vice presidente, Harris ha combattuto dalla parte del popolo americano”, ha detto ancora il governatore del Minnesota. “Ha affrontato truffatori, sgominato gang internazionali, si è opposta alle grandi aziende, non ha mai esitato ad intervenire per migliorare la vita delle persone”, ha aggiunto.

