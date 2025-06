Warner Bros. Discovery si separa, nascono due società

agenzia

A Streaming film e Hbo, a Global Networks Cnn e altre tv

ROMA, 09 GIU – Warner Bros. Discovery ha annunciato l’intenzione di separare la società in due distinte società quotate in Borsa, “consentendo a ciascuna di massimizzare il proprio potenziale”. La società Streaming & Studios sarà composta da Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, Hbo e Hbo Max, nonché dai cataloghi di film e programmi televisivi. Global Networks includerà i principali marchi televisivi di intrattenimento, sport e notizie in tutto il mondo, tra cui Cnn, Tnt Sports negli Stati Uniti e Discovery, i principali canali in chiaro in tutta Europa, e prodotti digitali come il redditizio servizio di streaming Discovery+ e Bleacher Report. David Zaslav, presidente e ceo di Warner Bros. Discovery, ricoprirà la carica di presidente e ceo di Streaming & Studios. Gunnar Wiedenfels, attuale cfo di Warner Bros. Discovery, ricoprirà invece la carica di presidente e ceo di Global Networks. Entrambi manterranno i loro attuali ruoli fino alla separazione.

