agenzia

Webinar ‘Parliamo di Hiv oggi Per guardare al domani’, lunedì nuova puntata

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) – Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. È ‘Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani’, l’iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare. Giunta alla seconda stagione, la nuova puntata andrà in onda lunedì 27 […]

Di Redazione | 24 Maggio 2024