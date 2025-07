Webuild, ondata di commenti positivi dagli analisti dopo i risultati del semestre oltre le attese

agenzia

Roma, 26 lug. Il primo semestre 2025 di Webuild ha sorpreso positivamente il mercato, con risultati ben superiori alle attese degli analisti e una conferma della guidance per l’intero anno. I principali istituti di ricerca finanziaria hanno espresso valutazioni favorevoli, sottolineando la solidità del modello industriale e la visibilità sui target futuri. I ricavi hanno raggiunto i 6,68 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2024, superando nettamente le stime degli analisti.

Anche l’Ebitda ha registrato un incremento del 38%, attestandosi a 564 milioni di euro, con un margine dell’8,4%. L’Ebit è salito a 375 milioni, con un aumento del 65% su base annua. L’utile netto ha toccato i 132 milioni, in miglioramento del 61% rispetto a un anno fa. Gli analisti di Equita Sim hanno evidenziato una performance ben superiore alle attese, con una crescita trainata da progetti in Italia, Australia e Arabia Saudita, e ritengono che la visibilità sulla guidance sia elevata e con potenziale di crescita. I conti, aggiungono gli esperti, evidenziano un andamento che offre upside per il consensus 2025. Secondo Kepler Cheuvreux, i risultati sono stati molto solidi, e Mediobanca sottolinea che si sono rivelati oltre le attese. Anche Intermonte ha parlato di risultati solidi e superiori alle attese, confermando una visione positiva sul raggiungimento degli obiettivi annuali.