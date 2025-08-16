Weekend con il caldo in lieve calo e forti temporali

agenzia

Nella prossima settimana possibili nubifragi

ROMA, 16 AGO – Per il fine settimana si prevede un lieve calo del caldo, con una flessione dell’area di alta pressione che, a partire dalle Alpi centro-orientali, porterà progressivamente piogge anche al Centro e al Sud. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Per la prossima settimana si prevede un cambiamento netto, con l’arrivo di possiili nubifragi. “La giornata di sabato 16 agosto trascorrerà ancora all’insegna del sole e del caldo intenso su gran parte d’Italia, grazie alla persistente presenza dell’anticiclone subtropicale che, dalle zone interne di Algeria e Marocco, continuerà a influenzare il tempo sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature si manterranno diffusamente sopra le medie stagionali, con punte che al Centro-Nord potranno superare i 36°C”, si legge nella nota. Nel pomeriggio, prosegue Gussoni, sono previsti temporali “a causa di una prima flessione del campo di alta pressione, in particolare sull’arco alpino centro-orientale, nel basso Lazio, in Campania, Calabria e sulla Sicilia” Per domenica 17 agosto si prevedono “condizioni ancora generalmente soleggiate e calde, seppur con valori termici in lieve calo rispetto ai giorni precedenti”, ma da metà giornata sono attesi acquazzoni sulle Alpi e sulle zone interne del Centro-Sud e sullala Sicilia centro-orientale. Per la prossima settimana si prevede “un cambiamento più netto” che, osserva il meteorologo, è “configurabile come la classica burrasca di fine estate, sarà caratterizzata dallo scontro tra masse d’aria di natura opposta: da una parte l’aria fredda in discesa dal Nord Europa, dall’altra quella calda in risalita dal Nord Africa”. Una situazione, rileva, che potrebbe dare origine a un’ondata di maltempo, con possibili nubifragi. Nel dettaglio: Sabato 16: al Nord sole e caldo intenso, temporali più presenti sulle Alpi; al Centro sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna; al Sud temporali diffusi in Sicilia, Calabria, su Appennini e zone vicine. Domenica 17: al Nord sole e caldo, temporali sulle Alpi e dalla sera verso la pianura; al Centro sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna; al Sud: occasionali temporali su Appennini e zone vicine, sole e caldo altrove. Lunedì 18: al Nord sole prevalente; al Centro temporali su zone interne, sole altrove; al Sud frequenti temporali su zone montuose, soleggiato altrove.

