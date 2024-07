Weekend di caldo e sole,temperature massime 7-9°C sopra le medie

agenzia

Oggi temporali violenti al nord, caldo fino a 40°C al centrosud.

ROMA, 12 LUG – Italia divisa in due oggi, con violenti temporali e grandinate al nord e caldo fino a 40°C al centrosud. Ma da domani il sole splenderà su tutta l’Italia. Sarà, dunque, un weekend di caldo e sole con le temperature massime sui 34-38°C diffusi, cioè circa 7-9°C oltre la media del periodo. Da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante. Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Oggi – afferma – partendo dal settore di nordovest, alcune celle temporalesche si sposteranno gradualmente verso il Triveneto, lambendo l’Emilia Romagna. Dopo aver vissuto giornate con 34°C diffusi in Val Padana e picchi di 37°, i temporali saranno ancora una volta di forte intensità, con colpi di vento e grandinate. La maggiore probabilità di eventi importanti riguarda Alpi e Prealpi ma anche la Pianura Padana sarà colpita per 24 ore”. Caldo intenso al sud: Siracusa raggiungerà i 40°C, Foggia e Taranto 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C. Sabato sarà segnato ancora da qualche momento di instabilità solo al mattino, poi il break temporalesco lascerà l’Italia e l’anticiclone africano tornerà più potente di prima. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C. Infine da lunedì il caldo sarà soffocante con un picco previsto tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio: i termometri a Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera segneranno 41°C, una temperatura attesa, diffusa e pericolosa su gran parte del sud. Nel dettaglio – Venerdì 12. Al nord: temporali violenti su Alpi, Prealpi e localmente anche in pianura. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: sole e molto caldo. – Sabato 13. Al nord: qualche piovasco residuo, poi tutto sole. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: sole e molto caldo. – Domenica 14. Al nord: sole e molto caldo. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: sole e molto caldo. – Tendenza: anticiclone africano ad oltranza, probabile fino a fine mese al centrosud.

