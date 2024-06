Weekend di sole e clima gradevole, da lunedì fiammata africana

agenzia

iLMeteo.it, temperature in forte rialzo su tutta l'Italia

ROMA, 14 GIU – Un fine settimana di bel tempo, né troppo caldo né troppo freddo e soprattutto senza i violenti temporali degli ultimi giorni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’allontanamento verso i Balcani della circolazione ciclonica fonte dei temporali delle ultime 24 ore. E anche il flusso umido ed instabile atlantico, responsabile dei continui nubifragi al Nord dall’8 al 13 giugno, sembra essersi spostato oltre le Alpi. Nelle prossime ore il sole sarà dominante sul Paese, specie al Centro-Sud; mentre al Nord non mancheranno annuvolamenti sparsi con qualche isolato rovescio sulle Alpi. Le temperature massime non supereranno i 31-32°C al Sud, i 26-28°C al Centro-Nord. Nel weekend bel tempo al Centro-Sud e qualche nuvola in più al settentrione: in particolare sabato sono previsti dei temporali sulle Alpi occidentali in sconfinamento dal pomeriggio verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Per il resto il tempo sarà bello e soleggiato e ancora non caldo: le massime sono previste fino a 33-35°C solo in Sicilia e Sardegna, al Centro-Nord lambiremo i 30. Tuttavia, “la quiete dopo la tempesta durerà poco: in arrivo l’Anticiclone Africano, ancora più potente ed esteso” annuncia Sanò. Da lunedì prossimo farà molto caldo, fino a 34°C anche a Roma (non esclusi poi 38-39°C su Marche ed Umbria meridionale), fino a 42°C in Sicilia e Sardegna; il caldo si espanderà fino al Nord Italia con 33°C umidi e quindi molto afosi, e addirittura con picchi di 36°C attesi in Emilia Romagna da mercoledì prossimo. Questa seconda ondata di caldo del 2024 interesserà dunque tutta l’Italia e durerà a lungo al Centro-Sud. Nel dettaglio: Venerdì 14. Al Nord: nubi sparse, qualche rovescio in Piemonte. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole e clima meno caldo. Sabato 15. Al Nord: da poco nuvoloso a nuvoloso; temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. Domenica 16. Al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo, piovaschi in Sardegna. Al Sud: bel tempo. Tendenza: rimonta l’alta pressione africana. Prossima settimana con nuova e forte fiammata africana.

