Weekend instabile, e da lunedì bel tempo con Anticiclone Azzorre

Previsto un 'ribaltone termico' con 19 gradi al Sud

ROMA, 14 DIC – In arrivo da lunedì, dopo un weekend instabile, un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centro-occidentale. Le previsioni sono di Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’. “Nelle prossime ore – spiega – avremo molte nubi e piovaschi soprattutto al Sud, poi dal pomeriggio le regioni più colpite saranno quelle tirreniche dalla Bassa Toscana fino alla Sicilia. Al Nord il meteo migliorerà nel corso della giornata seppur con qualche addensamento e con un po’ di nuvolosità bassa”. Domani, precisa Gussoni, inizieranno a soffiare venti di Maestrale moderati, venti capaci di ripulire l’aria al Centro-Nord ma responsabili anche di qualche acquazzone al Sud. Tutto sommato il weekend vedrà un veloce passaggio perturbato, ma poi ci sarà un ribaltone termico. Da lunedì, infatti, si passerà da una generale lieve anomalia negativa (circa 2°C sotto media negli ultimi giorni) ad una forte anomalia positiva fino a +12°C da martedì. L’impennata di 10-12°C oltre la media del periodo è prevista sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, in pratica si prevedono anche 10°C di massima a 2000 metri. Dopo le nevicate degli ultimi giorni non è una buona notizia per il manto bianco sulle piste da sci, ma questa fase ‘calda’ non durerà moltissimo, al massimo fino a venerdì. Nel frattempo, il tepore conquisterà però anche le città, a Milano e Torino arriveremo a 11°C, a Genova e Firenze fino a 14, mentre Roma potrebbe assestarsi su una piacevole massima di 15 gradi. Al Sud continueremo a respirare un tepore primaverile con 18-19°C. Nel dettaglio: Sabato 14. Al Nord: molte nubi. Al Centro: piogge sparse sulle Tirreniche. Al Sud: piogge e rovesci. Domenica 15. Al Nord: soleggiato. Al Centro: piovaschi in Molise. Al Sud: instabile su Gargano e basso Tirreno. Lunedì 16. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Tendenza: nuova settimana con prevalente alta pressione.

