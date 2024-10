Welfare: Mattarella, no a divari territoriali, generazionali e sociali’**

agenzia

Roma, 15 ott. – “Viviamo trasformazioni profonde che incidono sulle strutture e sulla stessa sostenibilità del sistema di Welfare. Non possiamo consentire che tornino divari territoriali, generazionali e sociali, così in campo sanitario, così nelle altre dinamiche di integrazione sociale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Forum ‘Welfare, Italia’ 2024.

