Welfare: Meloni, ‘comunità per adolescenti sostegno per futuro Italia’

Roma, 20 mar. “Ringrazio il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa, che ci consentirà di realizzare 60 comunità per adolescenti su tutto il territorio nazionale. Sessanta spazi multifunzionali innovativi, comunità strutturate e reali luoghi d’incontro, dove i ragazzi potranno incontrarsi, fare rete, esprimere sé stessi e coltivare i propri talenti, dalla musica allo sport, e confrontarsi, se ne hanno bisogno, con educatori, psicologi e pedagogisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio alla presentazione di “DesTEENazione”.