William e Kate celebrano in Scozia anniversario della rinascita

Principi di Galles sull'isola di Mull a 14 anni dalle loro nozze

LONDRA, 29 APR – I principi di Galles, William e Catherine, sono oggi e domani in Scozia per festeggiare fra le suggestive isole di Mull e di Iona l’anniversario di nozze: il primo dopo l’annuncio della remissione del cancro diagnosticato nel 2024 a Kate e dopo una pesante chemioterapia protrattasi per mesi, a 14 anni esatti dal loro matrimonio “da fiaba” celebrato il 29 aprile 2011 tra i fasti dell’Abbazia di Westminster, a Londra. Il soggiorno scozzese, annunciato nei giorni scorsi da Kensington Palace, costituisce una nuova tappa sulla strada del ritorno della principessa verso la normalità e a un’attività pubblica la cui agenda resta peraltro per ora limitata. La coppia ha in programma momenti privati e incontri con le comunità rurali locali, al largo della costa occidentale della nazione del nord, fra pescatori e artigiani. E’ atteso anche uno spostamento su un traghetto pubblico dall’isola di Mull a quella di Iona, la più piccola delle due: abitata da appena 170 anime ma visitata come meta turistica da circa 130.000 persone all’anno. L’erede al trono di re Carlo III e la consorte, reduci dai 12 mesi più difficili della loro vita da predestinati, viaggiano per l’occasione in coppia, senza i tre figli George, di 11 anni, Charlotte, che il 2 maggio ne compie 10, e Louis, che ne ha appena compiuti 7. Il legame di casa Windsor con la Scozia è profondo, cementato dalle tradizionali riunioni di famiglia nel castello di Balmoral, dove la regina Elisabetta II ha scelto fra l’altro di morire nel 2022. E ha un significato tutto particolare per William e Kate, che nell’università scozzese di St Andrews, frequentata allora da entrambi, si conobbero ventenni una ventina d’anni orsono.

