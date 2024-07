Wimbledon, Alcaraz resta campione: Djokovic battuto in finale

agenzia

Carlos Alcaraz trionfa a Wimbledon 2024. Lo spagnolo, detentore del titolo e numero 3 del mondo, come nella finale 2023 batte il serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking, per 6-2, 6-2, 7-6 (7-4). Alcaraz, 21 anni, conquista il secondo titolo di fila sull’erba londinese, il quarto Slam della carriera e il 15esima torneo nel circuito. L’iberico annichilisce il 37enne Djokovic nei primi 2 set con un copione identico: break immediato e poi allungo in finale di frazione con il secondo servizio strappato al rivale.