Wimbledon: Medvedev esce subito, ko con il francese Bonzi

agenzia

Il russo, doppi semifinalista uscente, si ferma al primo turno

ROMA, 30 GIU – Daniil Medvedev, doppio semifinalista uscente, è uscito al primo turno sul prato di Wimbledon. Il russo è stato sconfitto dal francese Benjamin Bonzi, numero 64 Atp, in quattro set per 7-6, 3-6, 7-6, 6-2. Medvedev sta attraversando un momento difficile: è uscito al secondo turno all’Australian Open a gennaio, poi al suo primo incontro al Roland-Garros a maggio. Sull’erba, invece, il vecchio N.1 mondiale sembrava in buone condizioni dopo aver raggiunto la finale a Halle in Germania poco più di una settimana fa. Come Bonzi, anche Valentin Royer (n.113) ha sorpreso eliminando il greco Stefanos Tsitsipas, 26o mondiale e testa di serie N.24, costretto all’abbandono dopo aver perso i primi due set (6-3, 6-2), per problemi alla schiena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA