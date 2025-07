Wimbledon: Struff impegna Alcaraz ma vince lo spagnolo

agenzia

Il n.2 del mondo deve giocare quattro set per andare agli ottavi

ROMA, 04 LUG – Dopo Fabio Fognini, anche Jan-Lennard Struff ha impegnato a fondo Carlos Alcaraz, che ha avuto bisogno di quattro set per superare il tedesco, numero 125 del mondo, ed approdare agli ottavi di finale, dove incontrerà il russo Andrey Rublev, mai affrontato sull’erba. Risultato a favore del n.2 del mondo: 1-6, 6-3, 3-6, 4-6 in due ore e 27′ di gioco. Per Alcaraz é la 21ma vittoria consecutiva.

