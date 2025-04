Witkoff all’Eliseo, ‘qui assomiglia a Mar-a-Lago’

agenzia

In video fa il paragone, 'Trump è come un architetto'

ROMA, 18 APR – L’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha paragonato le sale dell’Eliseo al palazzo trumpiano di Mar-a-Lago: “Sapete cosa, questo sembra il club di Trump a Mar-a-Lago”, ha detto, suscitando le risate dei presenti, seduto al tavolo con i suoi collaboratori riuniti ieri con la controparte francese, in un breve video diventato virale sui social. Indicando gli stucchi dorati sulle boiserie bianche della sala in cui si tiene la riunione, Witkoff ha poi detto: “Ha un aspetto bellissimo. Lui (Trump) ci lavora di persona. E’ come un architetto”.

