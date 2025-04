Witkoff, ‘l’accordo con Putin ruota intorno ai 5 territori’

agenzia

'Ma c'è molto di più come i protocolli di sicurezza'

ROMA, 15 APR – L’inviato speciale Usa Steve Witkoff, che la scorsa settimana ha incontrato a Mosca Vladimir Putin, in un’intervista a Fox News, affermando che il presidente russo è aperto a “una pace permanente”, ha spiegato che la chiave dell’accordo complessivo “riguarda i cosiddetti cinque territori, ma c’è molto di più: ci sono protocolli di sicurezza, non c’è la Nato, l’articolo 5 della Nato, insomma, ci sono solo un sacco di dettagli allegati”. “È una situazione complicata – ha ammesso Witkoff – radicata in alcuni aspetti davvero problematici che stanno accadendo tra i due Paesi”.

