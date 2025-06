Witkoff, ‘risposta Hamas è inaccettabile, ci porta indietro’

agenzia

'Dica sì, unico modo per cessate il fuoco nei prossimi giorni'

Vedi servizio delle 19.56 (ANSA) – WASHINGTON, 31 MAG – La risposta di Hamas alla proposta degli Stati Uniti “è totalmente inaccettabile e ci porta solo indietro. Hamas dovrebbe accettare la proposta quadro che abbiamo presentato come base per i colloqui di prossimità, che possiamo avviare immediatamente la prossima settimana”: lo scrive su X l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. “Questo – aggiunge – è l’unico modo per concludere un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni nei prossimi giorni, in cui metà degli ostaggi vivi e metà di quelli deceduti torneranno a casa dalle loro famiglie e in cui potremo condurre, durante i colloqui di prossimità, negoziati sostanziali e in buona fede per cercare di raggiungere un cessate il fuoco permanente”.

