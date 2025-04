Wojtyla: Casini, ‘straordinario, visita in Parlamento ha fatto la storia’

agenzia

Roma, 2 apr. La visita di papa Wojtyla in Parlamento del novembre 2002 è stato “uno dei momenti più toccanti”. Lo ha ricordato Pier Ferdinando Casini aprendo la cerimonia ‘In ricordo di San Giovanni Paolo II – A 20 anni dalla scomparsa’ alla Camera.

“La politica non ebbe paura di superare diffidenze e inquietudini di quanti temevano che i tempi non fossero maturi e quella visita la sconfitta dello spirito laico e repubblicano e la violazione dell’autonomia della massima istituzione rappresentativa”, ha spiegato l’ex presidente della Camera.