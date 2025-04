Wojtyla: Fontana, ‘un esempio, manca la sua forza spirituale’

agenzia

Roma, 2 apr “La sua forza spirituale, il fatto che prima di una decisione dicesse ‘preghiamo un po’, è qualcosa che oggi manca. E poi ricordo le prediche infuocate contro la mafia, ne ho la memoria fissa”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla cerimonia ‘In ricordo di San Giovanni Paolo II – A 20 anni dalla scomparsa’ a Montecitorio.

Fontana si è abbandonato ad alcuni ricordi personali, legati a una visita del Papa a Verona, per ricordare la figura di Wytjla: “Alla fine quando tentò di dare benedizione ma non ci riuscì, significò dire ‘io porto la croce, non scendo’. Lui è stato un esempio di come portare la sofferenza con grande dignità”.

