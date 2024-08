Wp, ‘Israele informò gli Usa dopo l’eliminazione di Haniyeh’

agenzia

'Americani infuriati per timore di compromettere intesa ostaggi'

TEL AVIV, 07 AGO – Secondo funzionari dell’amministrazione Biden, subito dopo l’assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh a Teheran – di cui Israele non si è assunto ufficialmente la responsabilità – gli americani sono stati informati da funzionari israeliani: ‘Lo abbiamo eliminato’. Lo riferisce il Washington Post. Secondo il quotidiano, i funzionari dell’amministrazione Biden erano infuriati per la decisione di eliminare Haniyeh, temendo che potesse compromettere mesi di attenti negoziati per una tregua a Gaza. Il Wp scrive anche che i funzionari statunitensi si indignarono per il fatto che Israele non li aveva informati prima di lanciare altre operazioni per assassinare comandanti di Hezbollah o iraniani.

