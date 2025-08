Wp, Maxwell trasferita a carcere minima sicurezza in Texas

agenzia

Complice di Epstein è condannata a 20 anni per traffico sessuale

WASHINGTON, 01 AGO – Ghislaine Maxwell, la complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, è stata trasferita da un centro di detenzione in Florida a un carcere di minore sicurezza in Texas, a Bryan: lo ha riferito il suo avvocato David Oscar Markus al Washington Post. La donna, condannata a 20 anni per traffico sessuale di minorenni, stava scontando la sua pena in un carcere a bassa sicurezza a Tallahassee, dove ha iniziato a collaborare con il dipartimento di giustizia. La nuova struttura ha un livello di sicurezza minimo ed è nota come campo di prigionia federale. Markus non ha fornito una motivazione per il trasferimento.

