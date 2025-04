Wp, ‘Trump punta a deportare 1 milione di migranti in un anno’

agenzia

L'obiettivo appare ambizioso, finora 400.000 il massimo

NEW YORK, 12 APR – Donald Trump punta a deportare un milione di migranti nel suo primo anno alla Casa Bianca. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. L’obiettivo del presidente appare ambizioso considerato che, in base alle statistiche disponibili, il numero maggiore di migranti deportati in un anno è di 400.000 sotto Barack Obama.

