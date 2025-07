Wsj, ci difenderemo vigorosamente contro Trump

agenzia

'Rigore e accuratezza nelle nostre informazioni'

NEW YORK, 18 LUG – “Ci difenderemo vigorosamente” contro la denuncia di Donald Trump. Lo afferma il proprietario del Wall Street Journal, Dow Jones, in seguito al procedimento avviato dal presidente Usa contro un articolo su Epstein in cui viene coinvolto. “Abbiamo piena fiducia nel rigore e nell’accuratezza delle nostre informazioni e ci difenderemo con vigore contro tutti gli attacchi giudiziari”, ha affermato in una nota un portavoce Dow Jones, il gruppo che possiede il Wall Street Journal.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA