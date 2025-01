Wsj, Meta patteggia con Trump, paga 25 milioni

agenzia

Causa del 2021 per la sospensione degli account dopo 6 gennaio

NEW YORK, 29 GEN – Meta patteggia con Donald Trump. La società di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare 25 milioni di dollari per risolvere la causa intentata dal presidente nel 2021 contro Meta e il suo amministratore delegato dopo la sospensione degli account di Trump in seguito all’attacco del 6 gennaio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali 22 milioni andranno a un fondo per la biblioteca presidenziale e il resto coprirà le spese legali. Nell’ambito dell’accordo Meta non ammetterà illeciti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA