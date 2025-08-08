Wsj, ‘per il cessate il fuoco Putin vuole in cambio il Donbass’

agenzia

La proposta del presidente russo agli Usa

NEW YORK, 08 AGO – Vladimir Putin ha presentato questa settimana una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco in Ucraina che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’offerta di Putin prevede che l’Ucraina ceda il Donbass. A Steve Witkoff, l’inviato di Trump, il leader del Cremlino ha detto che avrebbe accettato un cessate il fuoco completo se Kiev avesse accettato di ritirare le sue forze da tutta la regione del Donetsk, nell’Ucraina orientale.

