Wta Madrid, Paolini al terzo turno: Boulter ko

agenzia

Madrid, 25 apr. Esordio con una facile vittoria per l’azzurra Jasmine Paolini nel torneo Wta di Madrid. La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 Wta è stata esentata dal primo turno e nel secondo turno si è sbarazzata della britannica Katie Boulter, n.40 Wta, in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e un minuto di gioco.

Ora Paolini dovrà vedersela con Maria Sakkari. La greca, numero 82 del ranking, si è imposta nel secondo turno sulla polacca Magda Linette, 33 del mondo in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3.