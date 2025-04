Wto taglia le stime sul commercio globale, pesano i dazi

agenzia

Il calo sarà fra lo 0,2% e l'1,5%, 'gravi rischi al ribasso'

NEW YORK, 16 APR – Il Wto taglia le stime sul commercio mondiale: nel 2025 gli scambi caleranno fra lo 0,2% e l’,15% in seguito ai dazi americani. Mettendo in guardia sull’incertezza che pesa sul commercio, il Wto spiega che gli scambi sono attualmente destinati a scendere dello 0,2% quest’anno, ma la flessione – a causa dei “gravi rischi al ribasso” – potrebbe arrivare fino all’1,5%.

