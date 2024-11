Xi, Cina pronta a lavorare con nuova amministrazione Usa

agenzia

'Per espandere la comunicazione e gestire le differenze'

NEW YORK, 16 NOV – La Cina è pronta a lavorare con la nuova amministrazione americana. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. “La Cina è pronta a lavorare con la nuova amministrazione americana per mantenere la comunicazione, espandere la comunicazione e gestire le differenze”, ha detto Xi, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. “Solo la solidarietà e la cooperazione possono aiutare l’umanità a superare le attuali difficoltà. In un’era fiorente di rivoluzione sci-tech né il decoupling né la distruzione delle catene di approvvigionamento rappresentano una soluzione”, ha aggiunto Xi.

