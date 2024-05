Yamato Holdings Co., Ltd. il 1° maggio 2024 lancia il servizio di trasporto multimodale internazionale su camion e ferrovia che collega il Sud-est asiatico con l’Europa

agenzia

– A supporto della creazione di supply chain globali resilienti in risposta ai rischi geopolitici –

TOKYO, 8 maggio 2024 /PRNewswire/ — Yamato Holdings Co., Ltd., con sede a Tokyo, il 1° maggio 2024 ha lanciato un servizio di trasporto multimodale internazionale su camion e ferrovia che collega il Sud-est asiatico con l’Europa.

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106587/202404249931/_prw_PI1fl_17kUqzDz.jpg

1. Contesto e scopo

La regione del Sud-est asiatico è un hub per impianti produttivi di prodotti legati all’elettronica e di componenti automobilistici provenienti da vari paesi del mondo. I prodotti finiti vengono spediti dalla regione ai mercati internazionali. Storicamente la rotta marittima più breve, la rotta del Canale di Suez, è stata utilizzata in prevalenza per il trasporto di merci dal Sud-est asiatico al mercato europeo. Dalla fine del 2023, tuttavia, si sono ripetuti gli attacchi armati da parte di gruppi militanti contro le navi in transito nel Mar Rosso e nelle acque circostanti. Molte navi quindi sono state costrette a intraprendere una rotta più lunga attorno al Capo di Buona Speranza, in Sudafrica, con un impatto significativo sulla logistica e sulle economie globali. Il tempo di transito verso la destinazione è aumentato fino a 20 giorni rispetto alla rotta del Canale di Suez, portando a sostanziali aumenti delle tariffe dei trasporti marittimi e dei costi assicurativi dovuti alla deviazione. I rischi geopolitici si sono poi accentuati, sottolineando la necessità fondamentale di creare una solida supply chain globale con capacità di adattamento veloci.

Yamato Holdings ha aiutato a costruire le supply chain globali dei clienti in 24 paesi e regioni. La capogruppo Overland Total Logistic Services (M) Sdn. Bhd., con sede in Malesia, dal 2001 fornisce inoltre servizi di trasporto transfrontaliero su gomma utilizzando rimorchi portacontainer tra i paesi del Sud-est asiatico (*) e la Cina.

Per realizzare una supply chain globale resiliente tra il sud-est asiatico e l’Europa, il 1° maggio 2024 Yamato Holdings ha introdotto un servizio di trasporto multimodale internazionale su strada e ferrovia, una nuova opzione logistica che offre ai clienti una connettività ininterrotta.

Guardando al futuro, l’azienda continuerà a proporre soluzioni che ottimizzano l’intera supply chain globale dei clienti, puntando alla riduzione totale dei costi della logistica, al miglioramento dell’efficienza produttiva e alla riduzione dell’impatto ambientale.

(*) Singapore, Malesia, Thailandia, Laos, Vietnam e Cambogia

2. Panoramica sul servizio

Utilizzando la rete di trasporto su camion di Overland Total Logistic Services per il segmento Sud-est asiatico-Cina, e in partnership con fornitori di servizi ferroviari per il segmento Cina-Europa, Yamato Holdings fornirà un trasporto ininterrotto attraverso le destinazioni di consegna. Si tratta di una soluzione con tempi di transito più brevi rispetto alle rotte del Capo di Buona Speranza, con costi inferiori e minori emissioni di gas serra rispetto al trasporto aereo.

Esempio di flusso di servizio: trasporto multimodale internazionale dalla Thailandia alla Germania

Immagine: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106587/202404249931/_prw_PI2fl_pCOk6x48.jpg

– Data di inizio del servizio: 1° maggio 2024- Aree di copertura del servizio: dal Sud-est asiatico (Singapore, Malesia, Thailandia, Laos, Vietnam e Cambogia) all’Europa (escluse Ucraina e Bielorussia) fino alle destinazioni di consegna specificate.- Metodi di trasporto: leasing di container o spedizioni consolidate, in base al volume del carico.

Riferimenti: rotte di trasporto dal Sud-est asiatico all’Europahttps://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106587/202404249931/_prw_PI3fl_P4nIbG34.jpg