Yana: esclusa la premeditazione, 20 anni all’ex fidanzato

agenzia

Il delitto nel gennaio 2023, delusione tra parenti vittima

MANTOVA, 06 MAR – La corte d’assise di Mantova ha condannato a 20 anni Dumitru Stratan, il 35enne moldavo accusato di avere ucciso l’ex fidanzata Yana Malaiko, ucraina di 23 anni. La giovane fu soffocata la notte del 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere, nell’appartamento abitato dalla sorella dell’assassino, dove era stata attirata con la scusa del cane che stava male. Il verdetto dopo tre ore di camera di consiglio. Esclusa la premeditazione, che aveva spinto il pm a chiedere l’ergastolo. Delusione tra i parenti della vittima, che si erano presentati al Palazzo di Giustizia di Mantova con striscioni che chiedevano “giustizia per Yana”. Stratan confessò l’omicidio dell’ex fidanzata la mattina successiva, ma il corpo della giovane vittima venne ritrovato soltanto dieci giorni dopo in uno sterrato di Lonato, in provincia di Brescia, a pochi chilometri da Castiglione. L’omicida non ha mai rivelato dove aveva nascosto il cadavere: a trovarlo all’interno di una valigia, avvolta in un cellophane, erano stati gli investigatori.

